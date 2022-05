Immobilien-ETF: Ein spannendes und solides Investment

Auch höhere Preise und Hypothekenzinsen belasten offenbar nicht die Nachfrage am Immobilienmarkt. Hält der Boom weiter an, könnte ein Immobilien-ETF profitieren.

Immobilien-Investments sind möglicherweise weniger aufregend, als etwa solche am Kryptomarkt. Doch sie haben den Ruf einer soliden, risikoärmeren Anlage. Auch nicht die Corona-Krise, unter der der Büro- und Gewerbeimmobilienmarkt dann doch zu leiden hatte, brachte den Markt insgesamt ins Wanken. Dass sich die Lage über sämtliche Bereiche aufhellt, zeigt nun eine aktuelle Studie: Trotz des anhaltenden Home-Office-Booms als Folge der Pandemie steigen die Mieten für Büroimmobilien in Deutschland weiter.

Nach dem Büroimmobilienmonitor 2022 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Projektentwicklers Preig erhöhten sich die Büromieten im Jahr 2021 durchschnittlich um rund fünf Prozent und damit noch etwas stärker als 2020. Untersucht wurde in der Studie die Preisentwicklung in 71 Großstädten und ihren Umlandgemeinden. Insgesamt zogen die Büromieten der Studie zufolge in 80 Prozent der untersuchten Städte an.