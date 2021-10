Immobilien-ETF: Gute Perspektiven nach der Wahl?

Hoffnung auf Regierung für Zukunftsthemen

Dafür, dass der Worst Case ausbleibt spräche auch die größere Nähe in anderen Fragen rund um den Immobilienmarkt, wie etwa beim Bürokratieabbau und der Beschleunigung von Prozessen. „Wenn es darum geht, in Zukunft schneller bauen zu können, sind sich bis auf die SPD, die dazu keine klare Haltung hat, alle potenziellen Regierungsparteien einig“, so Jehle. „Auch die Themen Sanierung im Bestand oder das Nachverdichten von Wohnraum sollten zwischen CDU / CSU, SPD, FDP und Grünen keine großen Verhandlungshindernisse sein“, so der Marktkenner. Positiv stimmt Jehle auch die in den vergangenen Tagen signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Parteien untereinander. „Die Option auf eine Regierung, die Zukunftsthemen, wie den Klimaschutz, mit ökonomischer Vernunft kombiniert und Immobilien-Investoren so verlässliche Rahmenbedingungen bietet, macht mit Blick auf die kommende Legislaturperiode Hoffnung“, erklärt Jehle.