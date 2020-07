Dieser Indien-ETF könnte jetzt Nachholpotenzial bieten

Aufholpotenzial beim Nifty?

An der Börse sieht der Anlage-Experte die Ergebnisse der Quartalssaison bereits eingepreist. Mittel- bis langfristig könnten in Indien sogar höhere Kurse möglich sein. „Sollte es gelingen, die Infektionsraten unter Kontrolle zu halten, und sich bei den Unternehmensergebnissen eine Bodenbildung abzeichnet, könnten indische Aktien wieder interessant werden. Aufholpotenzial besteht: Der Nifty-Index notiert auf Jahressicht in Euro bei minus 16 Prozent“, betont Stephan.

Indien-ETF nimmt Fahrt auf

Um in den indischen Aktienmarkt zu investieren, bieten sich beispielsweise ETFs an. Der Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF (WKN: DBX1NN) bildet den von Stephan erwähnten Index nahezu eins zu eins synthetisch ab. 2020 büßte der ETF 16,3 Prozent ein, legte zuletzt aber deutlich zu. Insgesamt sind etwas weniger als 100 Millionen Euro im ETF investiert. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,85 Prozent.