Industriemetalle-ETC: Gute Einstiegschancen für Anleger

Was heißt das alles für die Rohstoffmärkte? Nun, China steht für etwa ein Drittel des weltweiten Industrie-Outputs, die Industriekonjunktur in China ist von allergrößter Bedeutung für die globale Nachfrage nach Mineralien und anderen Rohstoffen. Angesichts der konjunkturellen Probleme der Volksrepublik sind zahlreiche Rohstoffpreise, trotz der verschärften Angebotsengpässe, bereits im Abwärtsgang. Vor allem ist dies bei den sog. Industriemetallen zu beobachten, Eisenerz vorneweg. China fragt zwei Drittel des weltweiten Volumens nach. Seit Anfang April gab die Notiz an den Spotmärkten um fast 20 Prozent nach. Ähnlich, nur nicht ganz so ausgeprägt verlief die Reaktion des Kupferpreises.

Auch Kobalt-, Aluminium- und Nickel-Notierungen zeigten sich zuletzt rückläufig. „Es ergibt sich insgesamt das Bild, dass die schwächeren Nachfrageaussichten Chinas die nach dem Einmarsch Russlands in der benachbarten Ukraine gestiegenen Angebotssorgen überwiegen“, beobachtet Tariq Chaudhry, Ökonom bei der Hamburg Commercial Bank. Doch der Experte sieht die Aussichten gar nicht so düster: „Trotz der substanziellen Preis- und Nachfragekontraktion sind auf den Märkten erste Anzeichen der Erholung zu spüren“, schreibt Chaudhry in einer aktuellen Analyse. Hoffnungsvoll stimme die Rohstoffhändler die Aussicht, dass bald der Lockdown in China aufgehoben werden könnte und chinesische Institutionen, die fiskal- und geldpolitisch den anschließenden ökonomischen Rebound unterstützten.

Industriemetalle-ETC als Beimischung interessant

Staaten und Industrien, die die Metall-Rohstoffe nachfragen, werden die jetzige Abkühlung des Marktes in einem Umfeld steigender Preise und Kosten begrüßen. Für Anleger bieten sich möglicherweise Einstiegschancen. Erkennbar ist, dass die Notierungen wieder anspringen, sobald Chinas Volkswirtschaft wie gewohnt unter Volllast läuft. Der WisdomTree Industrial Metals ETC (WKN: A0KRKG) bietet sich als Rohstoff-Beimischung im Depot an.

Der dem Fonds zugrunde liegende Dow Jones-AIG Industrial Metals Sub-Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Rohstoff-Futures auf folgende Industriemetalle wider: Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Täglich anfallende Zinserträge werden thesauriert. Im laufenden Jahr rentierte der Fonds bisher mit gut 12 Prozent bei laufenden Kosten von jährlich 0,49 Prozent.