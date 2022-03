Inflation wird hoch bleiben: Erste EZB-Zinserhöhung noch im Jahr 2022 fällig

Inflation bei vier Prozent

Infolge des Krieges in der Ukraine dürfte nach Schätzungen des BVR die Teuerungsrate in Deutschland im Jahresdurchschnitt auf deutlich über vier Prozent ansteigen. Das Wirtschaftswachstum werde zwar spürbar gedämpft, die konjunkturelle Erholung in Deutschland bleibe jedoch mit zu erwartenden rund zwei Prozent im Gesamtjahr 2022 grundsätzlich intakt. Zur Verringerung des Wirtschaftswachstums tragen die höheren Energiepreise, die die Kaufkraft der privaten Haushalte schwächen, das Wegbrechen der Exporte nach Russland auch infolge der Sanktionen und die verstärkte Störung von Lieferketten bei.

Tipp: Setze immer auf breite Streuung und orientiere dich an unseren Musterportfolios.

Ein ETF zur Inflation

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF (WKN: LYX0U6) versucht den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro Inflation Fr & Ge so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als Breakeven-Inflationsrate bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum.