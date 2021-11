Infrastruktur-ETF: Ein Anlagethema mit Zukunft

Eine weitere Herausforderung ist die elektrische Mobilität, was im Grunde eine andere Form der CO2-Reduktion darstellt. Das dritte Thema innerhalb der Infrastruktur ist die Digitalisierung als Mittel zur Verbesserung und Vereinfachung wirtschaftlicher Aktivität. Das vierte Element der Infrastrukturausgaben findet sich bei der Gesundheitsinfrastruktur. Ein weiterer Faktor ist der Komplex Robotics und Automation. Von den Investitionen in diesen Bereichen werden viele Unternehmen profitieren.

Sonderkonjunktur auf Jahrzehnte

Die Politik gilt dabei als Steuermann, der das Ziel im Auge behält und den Kurs unterstützt. Die EU etwa investiert eine Billion in den „Green-Deal“, die USA starten ein billionenschweres Infrastrukturprogramm, auch China ist mit Blick auf Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen vorne mit dabei. „Die Konjunkturprogramme sorgen für eine Sonderkonjunktur in den Bereichen erneuerbare Energien, intelligente Stromnetze und energetische Bausanierung“, sagt Uwe Wiesner, Vermögensverwalter bei der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft. „Gleiches gilt für Unternehmen, die Mobilitäts- und Logistiklösungen anbieten“. Firmen, die die Ressourcenknappheit reduzieren und die Effizienz bei der Produktion und der Lagerung von Lebensmitteln verbessern, sollten ebenfalls langfristig profitieren, erwartet Wiesner.

Infrastruktur-ETF: Attraktives Anlagethema für langfristige Investoren

Aus Sicht des Experten bleibt das Thema „nachhaltige Infrastruktur“ ein attraktives Anlagefeld, vor allem für langfristig orientierte Investoren. Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF (WKN: A0LEW9) beispielsweise bietet Anlegern Zugang zu den größten Aktien im Infrastruktursektor weltweit. Gut 60 Prozent der Positionen werden von US-Unternehmen eingenommen, danach folgen Kanada, Japan und das Vereinigte Königreich. Der ETF entwickelte sich im laufenden Jahr mit gut 15 Prozent. Dabei hat er eine überschaubare Volatilität von 11,76 Prozent. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 0,65 Prozent im Jahr.