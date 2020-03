Infrastruktur-ETF: Warten auf Investitionen

22. Februar 2019

Redaktion 5G: Der neue Mobilfunkstandard lockt Investoren

Während in Deutschland noch darüber debattiert wird, ob der neue Mobilfunkstandard 5G künftig flächendeckend im ganzen Land verfügbar sein soll, sind andere Länder schon deutlich weiter. In den USA sollen in den kommenden Monaten die ersten 5G-Mobilfunktarife für Privatkunden...