Investieren in einen Biotech/-Pharma-ETF: Die Sonne im Rücken

Trendwende für die Branche

Von den Hochs zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie ist nichts mehr zu sehen. Gleichwohl stellte die Krise für die Branche einen Wendepunkt, ja eine Trendwende dar, was den börsennotierten Biotech-Unternehmen neue Vitalität einhauchen könnte. Verglichen mit den Zeiten vor der Pandemie hat sich die Lage zum Besseren verändert. „Die Sonne im Rücken, wirft nach vorne den Schatten – das ist zwar der Tenor des neuen deutschen Biotechnologie-Reports“ der Beratungsfirma EY.

Das vergangene Jahr strahlte noch im „Corona-Bonus“, maßgeblich vom Impfstoffentwickler Biontech, aber auch von vielen anderen Zulieferern und Diagnostikunternehmen geprägt. Doch der Schatten ist überschaubar groß, noch herrscht eitel Sonnenschein. „Corona hat viele positive Entwicklungen beschleunigt und zu einer nachhaltig positiven Veränderung in der Wahrnehmung der Biotechnologie geführt“, zitiert Reuters Alexander Nuyken, Life-Science-Experte und Partner bei der Beratungsfirma EY bei der Vorstellung des Reports.

Vorsichtiger Optimismus

Die Finanzierung der Branche ist auf hohem Niveau angekommen. 2021 wurden mit 2,4 Mrd. Euro die zweithöchste Summe in die deutsche Biotech-Branche seit Bestehen der Branche in Deutschland investiert. Über Börsengänge wurde sogar soviel Kapital eingesammelt wie nie zuvor. Alle vier Börsengänge des vergangenen Jahres fanden an der US-Börse Nasdaq statt. Neben dem Medizindiagnostik-Spezialisten Mainz Biomed hatte Atai Life Science über einen IPO gut 220 Mio. Euro eingesammelt. Eine Zweitnotierung an der Nasdaq gelang Biofrontera und Evotec. Letztere konnte dabei 413 Mio. Euro erzielen – das größte Listing eines europäischen Biotech-Unternehmens jemals.