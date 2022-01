Investieren in einen DAX-ETF: Pessimismus ist fehl am Platz!

Der Blick voraus ist nicht nur rosig. Corona, Inflation, US-Zinserhöhungen. Auf die Börsen kommen härtere Zeiten zu. Ein DAX-ETF könnte sich für Anleger dennoch auszahlen.

Rund um den Jahreswechsel gab es einige widersprüchliche gesamtwirtschaftliche Signale. So wurden in Deutschland im vergangenen Jahr zwar so wenig Autos wie noch nie seit 1990 neu zugelassen. Gleichzeitig aber meldete die deutsche Autoindustrie Rekordgewinne. Zudem sinkt die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit weiter, während in Deutschland Politik und Wirtschaft vor der nächsten Corona-Welle zittern. Aber vor allem weisen Stimmungsindikatoren wie das ifo Geschäftsklima oder der ZEW-Konjunkturindex nach unten, während der deutsche Aktienmarkt nach wie vor auf einem hohen Niveau wandelt.

Doch bleibt das auch so? An der Börse wird gemeinhin die Zukunft gehandelt, und die sieht nicht durchweg rosig aus, worunter auch die Bewertungen am Aktienmarkt leiden könnten. So erweist sich Corona hartnäckiger als erwartet. Zudem sind wegen der Anti-Corona-Politik vieler Länder noch immer globale Lieferketten gestört, was letztlich die Preise weiter antreibt. Lag die Inflation vor einem Jahr noch knapp unter der Nullmarke, ist sie im Verlauf der letzten Monate sprunghaft in die Höhe gestiegen. Die Folge dürfte sein: Wegen der realen Einkommensverluste leidet der Konsum und damit das Wachstum insgesamt.