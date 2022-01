Investieren in einen Dividenden-ETF: Die Wiedergeburt der Dividenden

Doch Janus Henderson hält auf den zweiten Blick auch einen Wermutstropfen bereit, denn Deutschland hinkt in Sachen Dividenden hinterher. Generell dürften die Ausschüttungen 2021 hierzulande im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht schrumpfen, eine für die Fondsgesellschaft „überraschende“ Erkenntnis. „Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies spätestens 2022 ausgleichen wird“, schätzt Daniela Brogt, Vertriebsleitung für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson.

Weltweite Dividenden-Könige im Blick

Vor diesem Hintergrund könnten sich interessierte Dividendenfans den iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (WKN: A0F5UH) näher anschauen. Denn der ETF hat Aktien aus aller Welt mit hohen Dividendenausschüttungen aus dem STOXX Global 1800 Index im Blick.

Der dem ETF zugrunde liegende Index enthält ausschließlich Unternehmen, deren Dividende je Aktie in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist und deren Dividende zu Gewinn je Aktie weniger oder gleich 60 Prozent in Europa, Latein- und Nordamerika bzw. 80 Prozent in Asien-Pazifik beträgt. Freilich liegt der Anlageschwerpunkt bei US-Firmen, gefolgt von Unternehmen aus Japan, Australien und Kanada. Der ETF rentierte in diesem Jahr mit fast 20 Prozent, die Kosten betragen jährlich 0,46 Prozent.