Investieren in einen Türkei-ETF: Chancen für Mutige

Die Zustimmung für Erdogan und seine unorthodoxe Wirtschaftspolitik erodiert gerade. In der jüngsten Umfrage des Instituts Metropoll landete Erdogan auf der Beliebtheitsskala nur noch auf dem vierten Platz hinter drei Oppositionspolitikern und potenziellen Präsidentschaftskandidaten. Investoren sollten sich also mit Blick auf die Türkei in Geduld üben, sagt auch der Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. „Mittelfristig geht an einem erneuten Kurswechsel der Geldpolitik kein Weg vorbei; für Investoren bietet sich dann die Gelegenheit günstig einzusteigen“. Denn die Wachstumsperspektiven der Türkei seien durchaus positiv, so Eyb & Wallwitz.

Türkei-ETF: Nur für Mutige

Das Timing bleibt allerdings schwierig. „Bis zur Präsidentschaftswahl Mitte 2023 wird der politische Druck auf die Notenbank hoch bleiben“, erwarten die Experten. Gleichzeitig bleibe in dieser Zeit das Risiko von erneuten politischen Eingriffen zur Bekämpfung der Symptome – insbesondere durch Kapitalverkehrskontrollen – substanziell. Mutige Anleger, die sich ein Engagement in türkische Werte zutrauen, könnten sich den Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (WKN: LYX02F) näher anschauen.

Der Türkei-ETF bildet die 20 – nach Marktkapitalisierung und Liquidität wichtigsten – Aktienwerte der Türkei ab. Ein einzelner Aktienwert wird bis maximal 10 Prozent gewichtet. In diesem Jahr legte der ETF um gut 9 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,45 Prozent.