Investieren in einen Wasser-ETF: Das Mittel gegen die Dürre im Depot

Unternehmen sind darauf spezialisiert, wasserschonende Techniken für Verbrauch und die Nahrungsmittelindustrie zu entwickeln. Ein Markt mit hohem Wachstumspotenzial, sagen Experten. Anleger können mit einem Wasser-ETF partizipieren.

Viele Regionen in Europa leiden in diesem Sommer unter einer ungewöhnlich starken und lang anhaltenden Hitzeglocke. Diese begünstigt einerseits große Waldbrände. Andererseits ist auffallend, dass vor allem in der nördlichen Hemisphäre deutlich weniger Niederschlag erfolgt als in früheren Jahren, besonders vor dem Dürrejahr 2018. Auch Teile von Amerika, Afrika und Asien leiden unter der Dürre. Der vielerorts schon eingetretene Wassermangel trocknet die Böden aus, es drohen Ernteausfälle und Hungersnöte in einem noch nie da gewesenen Ausmaß.

Um die Welt weiterhin mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sind vor diesem Hintergrund intelligente Lösungen gefragt. „Es ist wichtig, die knappe Ressource Wasser bei der Bewässerung von landwirtschaftlichen Anbau- und Nutzflächen möglichst effizient einzusetzen“, sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies. Das kanadische Unternehmen bietet landwirtschaftlichen Produzenten Mikro- und Präzisionsbewässerungssysteme zur Optimierung des Wasserverbrauchs an.