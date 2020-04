Ist ein Kaffee-ETC auch ein Muntermacher für das Depot?

Kaffee ist für viele Büromenschen zu einem Ritual geworden und im Homeoffice schmeckt er vielen noch besser. Jetzt in einen Kaffee-ETC investieren?

Über Monate kannte der Kaffeepreis nur eine Richtung: nach unten. Um den Jahreswechsel wurden daher bereits Rufe nach einem Kulturwandel bei der Kaffeeproduktion laut. Nachhaltige Produktion sollte Preise stabilisieren und so die Bedingungen in den Hersteller-Ländern verbessern. Doch dann kam die Coronakrise. Inzwischen hat sich der Kaffeepreis wieder deutlich stabilisiert. Beobachter machen dafür auch den Lockdown verantwortlich und argumentieren, dass im Homeoffice mehr Kaffee konsumiert werden würde. Nachrichtenagenturen wie Reuters verweisen dagegen darauf, dass sich bei Produzenten und Verkäufern inzwischen die Angst vor dem Zusammenbruch der Lieferketten breit mache. Ende April würde in vielen Teilen der Welt die Kaffeeernte beginnen. Bereits im Vorfeld hätten Röstereien und Hersteller ihre Lager mit Kaffeebohnen gefüllt.

Erntesaison bei Kaffee vor Problemen