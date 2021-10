Italien-ETF: La Grande Bellezza ist zurück auf der Bühne

Das gab es lange nicht mehr: Unter den großen Aktienmärkten in Europa empfehlen Analysten Italien mit am häufigsten. Das hat viel mit Mario Draghi zu tun. Mit einem ETF können Anleger profitieren.

Während das Land südlich der Alpen für Touristen zu den beliebtesten der Welt zählt, blicken Investoren etwas mit gemischten Gefühlen nach Bella Italia. Hohe Staatsschulden, schwaches Wachstum, Reformunwille und dann die Unruhe in der Politik mit den ständig wechselnden Regierungen. Eher nichts für Anleger, für die Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit wichtige Kriterien bei der Anlageauswahl darstellen. Doch der Wind hat sich gedreht, was unter anderem an dem neuen, starken Mann in Rom liegen dürfte.