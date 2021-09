Japan-ETF: Das Land des Lächelns ist wieder einen Blick wert

Japan: „Viele großartige Unternehmen“

Ungewöhnlich für die als perfektionistisch geltenden Japaner war in diesem Jahr die zunächst schleppende Entwicklung der Corona-Schutzimpfungen. Die USA und Europa sind bei den Impfkampagnen deutlich schneller vorangekommen, während Japan fast durchgehend im Lockdown stecken blieb. Eine Folge war, dass die Unternehmen in ihren Prognosen zurückhaltend blieben. Aus Sicht von Columbia Threadneedle ist der Ausblick jetzt jedoch freundlicher. Nach einem langsamen Start habe Japans Impfprogramm in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen.“ Damit sei der Weg frei, um die Wirtschaft des Landes schrittweise wieder zu öffnen.

Die Experten bleiben zuversichtlich: „Die langfristigen Aussichten für den japanischen Aktienmarkt sind günstig, in Anbetracht seiner attraktiven Bewertung“, sagt Alex Lee, Portfoliomanager für japanische Aktien bei Columbia Threadneedle. „Es kann immer mal wieder zu Störungen kommen, wie wir in diesem Jahr gesehen haben“, sagt Lee. „Doch Japan hat viele großartige Unternehmen, die in ihren Bereichen führend sind. Diese Firmen können nicht ewig unter dem Radar bleiben.“