Cybersicherheit wird mehr und mehr zum Thema. Es gibt viele gute Gründe, in diesen Bereich zu investieren. ETFs machen es möglich.

Der jüngst bekannt gewordene spektakuläre Cyberangriff auf Colonial Pipeline, ein in Bezug auf die Energieversorgung wichtiges US-Infrastrukturunternehmen, ist nur ein Beispiel der zunehmenden Bedrohung durch Cyberkriminalität. Wie unlängst bekannt wurde, meldeten drei Viertel aller Finanzunternehmen einen Anstieg an Cyberangriffen. Rahul Bhushan, Mitbegründer von Rize ETF, dem Anbieter des Rize Cybersecurity and Data Privacy ETF, äußert sich dazu in einem Kommentar:

„Der Angriff auf Colonial Pipeline, Betreiber einer der wichtigsten Benzin-, Diesel- und Kerosin-Pipelines der USA, ist nur ein weiterer Hinweis für den Stellenwert, den Cybersicherheit im Jahr 2021 für Unternehmen einnehmen sollte. Colonial erlitt am 7. Mai einen Ransomware-Angriff und wurde zur Zahlung eines Lösegelds aufgefordert. Kurz darauf stoppte das Unternehmen als Präventivmaßnahme den Betrieb seiner Pipeline, die normalerweise pro Tag 2,5 Millionen Barrel Kraftstoff transportiert, und engagierte die Cybersecurity-Firma FireEye für eine Risiko- und Schadensanalyse.