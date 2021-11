Klimawandel-ETF: Hier sind Klimaschutz und Rendite oberstes Gebot!

CO2-Fußabdruck eines Portfolios verringern

An dieser Stelle sind auch Anleger gefragt, gezielt in Unternehmen zu investieren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den globalen Klimawandel zu bekämpfen. „Natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad möglich, den CO2-Fußabdruck eines Portfolios dadurch zu verringern, dass man seine Zusammensetzung ändert – weg von CO2-intensiven Wirtschaftssektoren und hin zu CO2-armen Sektoren wie beispielsweise erneuerbare Energien“, heißt es in einem Kommentar von Harry Granqvist, Senior-ESG-Analyst bei Nordea Asset Management. „Aber um wirklich etwas zu bewirken, müssen wir darauf drängen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, eine Strategie vorweisen können, wie sie ihre CO2-Emissionen reduzieren wollen,“ fordert der Fondsmanager.

Gezielte Investition

Doch solche Unternehmen herauszufiltern, ist nicht immer einfach. Anlageprodukte, die unter dem Akronym ESG (Environmental, Social, Governance) für sich werben und einen marktbreiten Index wie den S&P 500 nachbilden, haben den Nachteil, dass sie eben nicht gezielt in Unternehmen mit einer zukunftsweisenden Umweltausrichtung investieren, sondern sich teilweise gar nicht so sonderlich von den herkömmlichen, nicht nachhaltigen Varianten der jeweiligen Indizes unterscheiden.