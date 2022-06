Können Anleger mit einem Gold-ETC noch beruhigt schlafen?

Das letzte Mal, als die längerfristigen Zinssätze so stark wie derzeit anstiegen – angetrieben durch einen Einbruch der Anleihekurse, als die Zentralbanken begannen, ihre Politik zu straffen – stürzte der Wert des gesamten überirdischen Goldes innerhalb von zwei Tagen um eine Billion Dollar ab, worauf der Edelmetallanbieter BullionVault hinweist: „Der Unterschied zwischen dem Anstieg der Kreditkosten im Jahr 2013 und 2022 liegt für Gold in den Auswirkungen, die er auf andere Vermögenswerte und die Wirtschaft hat“, sagt Adrian Ash, Director of Research.

Sicherer Hafen im Depot

Anleger können mit einem Gold-ETC, etwa dem besonders günstigen iShares Physical Gold ETC (WKN: A1KWPQ), von der Krisenfestigkeit des Edelmetalls profitieren und ihr Depot entsprechend absichern. Bei dem ETC handelt es sich um eine börsengehandelte Schuldverschreibung, die durch physisch hinterlegtes Gold besichert ist. Während sämtliche Aktienindizes in diesem Jahr im Minus liegen, sticht der Gold-ETC mit einem Renditeplus von über neun Prozent positiv hervor. Der ETC kostet zudem nur schmale 0,12 Prozent an Gebühren im Jahr.