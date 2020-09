Die lange Durstrecke von Value scheint vorbei zu sein. Experten sind wieder optimistisch gestimmt. Wie ein solches Investment mit ETFs gelingen kann.

Die Zykliker sind wieder da! So zumindest der erste Eindruck nach der kleinen Tech-Korrektur in der vergangenen Woche. Einige Beobachter erkennen bereits eine sogenannte Sektor-Rotation: Der Markt bevorzuge aktuell wieder zyklische Werte, so einige Marktkommentare zuletzt. Die Experten der Fondsgesellschaft Clartan bestätigen zwar diese Entwicklung und verweisen auf die positive Entwicklung bei Titeln aus den Bereichen Bau und Industrie, doch zählen für die Experten auch weiterhin klassische Kriterien bei der Aktienauswahl. Der jüngste Zuspruch zu zyklischen Titeln sei nach Ansicht von Clartan in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Investoren noch immer auf Bewertungen achten.