Konsum-ETF: Könnte die Kauflaune wieder steigen?

Der Krieg in der Ukraine beschränkt die Möglichkeiten der Notenbanken. Zugleich ist der Arbeitsmarkt der USA eng wie nie. Das könnte Konsumtiteln schon bald zu einem Comeback verhelfen. Dieser Konsum-ETF ist spannend.

Die Pandemie hat uns eingeschränkt. Viele schöne Dinge haben wir aufgeschoben. Und jetzt kommt auch noch die Gefahr eines nie dagewesenen kriegerischen Konflikts auf uns zu. Obwohl die Märkte zu Recht nervös werden, kann es sich für Anleger anbieten, einige aussichtsreiche Branchen schon jetzt vorzumerken. Ein Beispiel könnten Konsumgüter sein. „Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht dürfte die letzten Zweifel an einer Zinserhöhung der US-Notenbank auf der Sitzung kommende Woche zerstreut haben. Mit 678.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Februar wurden die Konsenserwartungen am Markt weit übertroffen.

Auch mehren sich die Anzeichen für einen immer engeren Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,8 Prozent und liegt jetzt nur noch einen Hauch über dem Vor-Pandemie-Niveau. Damit steigt das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale und einer lang anhaltenden Verfehlung des Inflationsziels von zwei Prozent in den USA, zumal die Zahl der offenen Stellen nahe am Rekordhoch verharrt“, fasst Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank die Situation in den USA zusammen.