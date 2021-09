Kupfer ETC: Hier könnte der vielbeschworene Superzyklus Wirklichkeit werden

Kupfer: Megatrends eine treibende Kraft

Kupfer kostete vor einem Jahr weniger als 7.000 Dollar je Tonne. Danach startete eine Aufwärtsbewegung, die im vergangenen Mai auf Notierungen jenseits von 10.700 Dollar/Tonne führte. Seither befindet sich das Industriemetall im Korrekturmodus. Vor dem Hintergrund des vorangegangenen steilen Anstiegs ist der aktuelle Rücksetzer aber nicht unüblich, zumal auf Jahressicht noch immer ein Plus von 40 Prozent zu Buche steht. Laut den Analysten der DZ Bank dürfte der dynamische Anstieg seit März 2020 erst der Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung gewesen sein.

Denn der Rohstoff könnte aufgrund der langfristigen Aussichten vor einem neuen Superzyklus stehen. „Wir sehen weltweite Megatrends wie Digitalisierung, Energiewende und E-Mobilität als treibende Faktoren, die in der nächsten Dekade zu einer tendenziell steigenden Nachfrage führen werden“, so Analyst Marcus Landau. Demgegenüber stehe jedoch ein begrenztes Potenzial, das Kupferangebot im gleichen Tempo auszuweiten, weil die Kupferproduzenten ihre Investitionen in den letzten Jahren erheblich reduziert hätten. Dadurch seien Defizite zwischen Angebot und Bedarf möglich, was eine potenziell preistreibende Kraft sei, so Landau.