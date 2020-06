Dieser Low-Volatility-ETF gewinnt zunehmend an Attraktivität

Um bei Aktien investiert zu sein, können Privatanleger mehrere Wege gehen. Ein Low-Volatility-ETF ist ein vielversprechender und entspannter Ansatz.

Die Schwankungen an den Börsen nehmen immer weiter zu. Ein klarer Trend ist aktuell langfristig nicht zu erkennen. Setzt sich die Erholung fort oder testet der Markt erneut die Tiefs? Investoren, die trotz des Marktumfeldes nicht auf Aktien verzichten möchten, müssen umdenken. Viele Anleger greifen dabei zu vermeintlich stabilen Sektoren, wie etwa dem Basiskonsum. Andere orientieren sich eher an markttechnischen Faktoren, wie etwa der Volatilität. Der Hintergedanke des Low-Volatility-Ansatzes ist folgender: Ein diversifiziertes Portfolio wird weniger stark schwanken, wenn alle Bestandteile in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls nicht sehr stark geschwankt haben. Minimum-Volatility-ETFs gießen diese Strategie in ein fertiges Investment-Produkt. Diese ETFs bündeln Titel auf Basis eines Mutter-Index, die geringe Schwankungen aufweisen.