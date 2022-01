Luxus-ETF: Vom Flughafen ins Metaverse?

Sponsored Content

19. November 2021 Metaverse: Der Sprung in die virtuelle Welt?

Haben Sie vielleicht schon immer davon geträumt, in eine virtuelle Welt eintauchen zu können, um Ihre Freunde oder die ganze Familie zu treffen, obwohl diese tausenden Kilometer von Ihnen entfernt sind? Gemeinsam an einem Konzert teilzunehmen, einzukaufen oder zu gamen? Das Metaverse – eine virtuelle Zwischenwelt im Internet – könnte all dies in naher Zukunft ermöglichen.