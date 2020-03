Trotz oder wegen Corona? Dieser ETF geht durch die Decke

Um es kurz zu machen: Die Rede ist vom Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (WKN: LYX0PM). Doch warum steigt dieses Finanzprodukt, das aus derivativen Finanzinstrumenten (Futures) und internationalen Aktien besteht, während alle wichtigen Leitindizes – seit der Coronavirus Politik und Gesellschaft in Atem hält – den Bullen reiten, also stark abfallen?

Wenn man sich die Renditen der letzten Woche und des letzten Monats (Stand: 12.03.2020) auf der Top-Flop-Liste von extraETF.com genauer ansieht, so fällt doch deutlich auf, dass außer dem Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF (bis auf sehr wenige Ausnahmen) kaum ein Aktien-ETF eine nennenswerte Performance hingelegt hat. Ein anderer „Ausreißer” wäre zum Beispiel der Invesco Dynamic US Market UCITS ETF (WKN: A0M2EH).

Doch zahlentechnisch kann dieser ETF mit dem Lyxor S&P 500 VIX nicht mithalten. Der „VIX-ETF” legte in einer Woche eine Performance von 37,19 Prozent und in einem Monat von 87,59 Prozent hin. Zum Vergleich: der Invesco Dynamic US Market stieg um je 3,82 (Woche) und 4,87 Prozent (Monat). Im Wochen- sowie im Monatsrückblick hat jedenfalls kein auf Anleihen oder auf Rohstoffe gezeichneter ETF eine bessere Performance hingelegt als der Lyxor S&P 500 VIX von Lyxor.