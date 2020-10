Mehr als 70 Prozent Rendite mit diesem Clean Energy ETF

Branche mit Rückenwind

Allein während der vergangenen Woche hat der Bereich nachhaltige Energie an der Börse um mehr als zehn Prozent zugelegt. Dazu gehören Unternehmen wie Sunrun, First Solar oder auch Siemens Gamesa Renewable. Insbesondere das Wahlprogramm des aussichtsreichen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden sieht Investitionen in diesen Bereich vor.

Auch seitens der EU und in China gibt es ein Bekenntnis zur regenerativen Energie. Anders als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren könnten Investments in diesem Bereich nachhaltig erfolgreich sein.

Bereits in den vergangenen Jahren galten erneuerbare Energien unter Anlegern als interessante Anlageziele. Ein Blick auf die historische Kursentwicklung zeigt allerdings, dass die Branche Anleger bereits mehrfach enttäuscht hat. Allerdings befinden wir uns heute in einer neuen Situation. Aufgrund der klaren Bekenntnisse der EU zur Förderung grüner Technologien und erneuerbarer Energien, könnte sich die Investition für den Privatanleger durchaus langfristig lohnen. Nachhaltige Geldanlagen sind zuzdem ein stetig wichtiger werdender Faktor bei deutschen Anlegern.