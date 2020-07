Mit diesem Branchen-ETF stimmt auch die Chemie im Depot

Ein schwacher Dollar, gesenkte Kosten und eine steigende Nachfrage sind das Erfolgsrezept der Chemiebranche. Ein passender Branchen-ETF könnte definitiv einen Blick wert sein.

Chemieunternehmen aus den USA haben sich von einem Nachzügler zu einem Outperformer entwickelt, betont Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan. „Insbesondere in China, wo das Coronavirus unter Kontrolle scheint und die Regierung die Konjunkturerholung mit zusätzlicher Liquidität befeuert, ist die Nachfrage bereits wieder gestiegen“, erklärt der Anlageexperte und verweist auf weitere stützende Faktoren für die Branche, wie die jüngste Abwertung des US-Dollars. „Ich denke, dass die jüngste Outperformance des Chemiesektors anhalten kann. Wirtschaftsindikatoren deuten darauf hin, dass auch innerhalb der USA die Nachfrage nach Chemikalien in den kommenden Monaten anziehen dürfte. Zudem hat die Branche mit Kostendisziplin auf den stetigen Rückgang der Verkaufspreise reagiert. Die Verbesserung der Marge könnte sich zusehends auszahlen“, so Stephan.