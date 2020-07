Mit diesem Cyber-Security-ETF vom Trend profitieren

Die Welt vernetzt sich zunehmend. IT-Sicherheit ist immer mehr gefragt. Ein Cyber-Security-ETF profitiert von diesem Trend.

Die Krise hat die Digitalisierung sogar noch verstärkt. Binnen Tagen mussten überzeugte Bürogänger ins Homeoffice und von dort aus mit Kollegen zusammenarbeiten. Dies war für viele IT-Abteilungen eine Herausforderung – schließlich ist die heimische IT-Infrastruktur oft weniger sicher, als die im Büro. Aber auch dort gibt es Nachholpotenzial und vor allem immer wieder neue Bedrohungen. Unternehmen müssen daher investieren. „Das Forschungsunternehmen Cybersecurity Ventures kalkuliert, dass sich die Gesamtausgaben für Cybersicherheit jährlich um 12-15 Prozent erhöhen und in den nächsten fünf Jahren eine Billion US-Dollar übersteigen könnten“, konstatiert Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale bei Legal und General Investment Management (LGIM) für Deutschland und Österreich. „Wichtig dabei zu wissen ist, dass die unterschiedlichsten Bereiche von Cyberangriffen betroffen sind: Gemäß einem aktuellen Bericht des Research-Unternehmens Nasdaq betrafen im Februar 2020 nur 40 Prozent aller Angriffe schadhafte Software, 21 Prozent richteten sich auf den Missbrauch von gestohlenen Kontoinformationen und der Rest setzte sich aus verschiedene Bedrohungen zusammen“, so der Experte weiter.