Mit diesem ESG-ETF investieren Sie nachhaltig in globale Aktien

Bei nachhaltigen Investments stimmt auch die Rendite

Auch wenn es um nachhaltige Geldanlagen geht, ist dieser Trend zu spüren. Befeuert wird er zusätzlich vom Gesetzgeber: „Auch die politischen Entscheidungsträger haben zuletzt historische Weichen gestellt, um die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben. Mitten in der Corona-Krise verkündete die EU-Kommission unter der Führung von Präsidentin Ursula von der Leyen das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein“, so Aliti und verweist zusätzlich auf den rund 850 Milliarden schweren Corona-Wiederaufbaufonds, der zu einem Drittel in nachhaltige Projekte fließen soll.

Auch um die Rendite müssen sich Anleger nach Ansicht des Experten keine Sorgen machen: „Schließlich belegen inzwischen zahlreiche Erhebungen wie beispielsweise die Nachhaltigkeitsstudie 2020 der Union Investment, dass nachhaltige Investments oftmals sogar eine bessere Performance erzielen, wenngleich die Wertentwicklung der Vergangenheit kein Indikator für zukünftige Entwicklungen ist“, so der Marktkenner.

Tipp: Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs wissen müssen.

ESG-ETF auf globale Aktien

Große Anbieter, wie etwa Blackrock, haben in der Vergangenheit allerdings bereits betont, ihre Stimmrechte im Sinne der Nachhaltigkeitskriterien anwenden zu wollen. Mit dem iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (WKN: A2PCB4) aus dem Hause Blackrock müssen Anleger also keine Bedenken haben. Der ETF legte 2021 bereits um fast 6 Prozent zu. Insgesamt stecken 1367 Titel im Index. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,2 Prozent.