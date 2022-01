Mit diesem Robotik- und KI-ETF steigst du in eine rasant wachsende Branche ein

Risiken wie der Klimawandel, geopolitische Spannungen und die Covid-19-Krise veranlassen Unternehmen, ihre Abhängigkeit von global integrierten Lieferketten zu überdenken. Durch die Automatisierung werden die Fertigungs- und Logistikkosten an Land gesenkt, wodurch die Robotik in der Post-Covid-Welt ein wichtiger Nutznießer sein könnte.

Dank des technologischen Fortschritts spielen Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) in einer Vielzahl von Branchen sowie in unserem Alltag eine immer größere Rolle. Robotik umfasst die Entwicklung, den Entwurf und die Anwendung programmierbarer Maschinen, die ohne oder neben dem Menschen Aufgaben erfüllen und mit ihrer Umgebung interagieren können. Es wird erwartet, dass der globale Robotikmarkt bis zum Jahr 2026 um 510 Billionen US-Dollar wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 12,4 Prozent entspricht.

Robotik und KI werden die Kosten für Dienstleistungen senken

In der Vergangenheit haben Roboter dazu beigetragen, die Kosten in stark automatisierten Prozessen zu senken, z. B. bei der Herstellung von Automobilen und in der Unterhaltungselektronik. In Zukunft werden eine intelligentere KI und leistungsfähigere Roboter auch dazu beitragen, Dienstleistungen im Gesundheitswesen und in der Bildung zu automatisieren. KI kann maschinelles Lernen nutzen, um individuelle Bedürfnisse von Schülern zu verstehen. Daraufhin können Lehrpläne entworfen und angepasst werden. KI kann auch die Zeit der Lehrer optimieren, indem die Arbeitsbelastung im Vorfeld reduziert wird.

Die E-Commerce-Logistik wird zunehmend automatisiert

Um die wachsende Nachfrage im E-Commerce zu befriedigen und die Lieferzeiten zu verkürzen, setzen Lagerhäuser auf die Automatisierung im Logistikprozess – vom Verstauen der Waren, der Auswahl und der Verpackung bis hin zum Versand. Die Verpackung ist im Logistikprozess am schwierigsten zu automatisieren, da Waren in unendlich vielen Formen und Gewichten vorkommen. Patentanmeldungen von Amazon deuten jedoch darauf hin, dass auch dieser Arbeitsschritt bald von Robotern übernommen werden könnte.

Sind Roboter bessere Autofahrer als Menschen?

In jeder Sekunde in der ein autonomes Fahrzeug (AV) auf einer Straße fährt, sammelt und verarbeitet es Milliarden von Datenpunkten aus einer Reihe an Sensoren, Kameras und Radarsystemen. Es nutzt diese Daten, um die Fahrfähigkeiten des AV-Netzwerks ständig zu verbessern und die Softwareabschaltungen und Unfälle zu reduzieren. Bei den derzeitigen Lernraten könnten Alphabets Waymo und GMs Cruise AV-Technologie bis 2030 321.000 – 482.000 Kilometer fahren, bevor ein Auskupplungsereignis ausgelöst wird, bei dem der Fahrer manuell die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen muss, um es sicher zu betreiben.“

Ein Robotik- und KI-ETF

Wenn du in die Robotik- und KI-Branche investieren möchtest bietet sich etwa der Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (WKN: A2QPBW) an. Der thesaurierende ETF enthält rund 40 Unternehmen aus diesem Segment. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,50 Prozent.