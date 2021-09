Mit diesem Vola-ETF profitieren Sie von der Nervosität an der Börse

Die Marktteilnehmer bekommen langsam zitternde Hände. Wie gut, dass es einen Vola-ETF gibt, der von größerer Nervosität an der Börse profitieren würde.

Die Nervosität steigt an den Märkten. In China sitzt der Immobilien-Konzern Evergrande auf Schulden in Höhe von mindestens 256 Milliarden Euro. In dieser Woche werden einige Zinszahlungen fällig. Schon in den vergangenen Wochen haben die Rating-Agenturen über Evergrande zunehmend die Daumen gesenkt. Was bedeutet das nun für Anleger? Die Aktie von Evergrande ist inzwischen ein Pennystock. Viele ETF-Anleger setzen ohnehin nicht auf diese Form der spekulativen Aktien.

Ist deswegen alles gut? Mitnichten! Während klassische Pennystocks zu Wachstums-Unternehmen gehören, deren systemische Relevanz so gut wie nie gegeben ist, ist die Situation bei den Chinesen anders. Bei Evergrande sind zahlreiche Banken und auch Anleger mit im Boot. Rund um Vermögensverwaltungslösungen des Konzerns hat Evergrande zuletzt sogar Unregelmäßigkeiten zugegeben. Wohl haben sich einige Manager Vorteile verschafft.