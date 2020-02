Mit Digitalisierungs-ETF vom Megatrend profitieren

Digitalisierung beschäftigt alle Branchen. Externe Lösungen sind in vielen Unternehmen gefragt wie nie. Jetzt in einen Digitalisierungs-ETF investieren?

Die Digitalisierung krempelt bestehende Branchen um und schafft neue Geschäftsmodelle. Logistik-Konzerne werden zu Datenanbietern und Autokonzerne investieren mehr in Software, als in Antriebssysteme. Inzwischen hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass die klassische Trennung zwischen Industrieunternehmen auf der einen und Technologieunternehmen auf der anderen Seite überholt ist. Vielmehr geht es heute darum, innovativ zu sein und zu den Gewinnern von morgen zu gehören. Doch die Digitalisierung stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen: Das nötige Knowhow ist häufig und vor allem in kleineren Unternehmen nicht vorhanden. Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der es zusätzlich schwer macht, entsprechendes Personal anzusprechen.

Externe Lösungen bleiben gefragt