Gutes tun und damit auch noch Geld verdienen. Diese Mischung macht Nachhaltigkeit für viele interessant. Ein ETF setzt auf die „echten“ ESG-Stars.

Immer mehr Anleger berücksichtigen klimafreundliche Kriterien bei ihren Investmententscheidungen. Laut einer Studie der Global Sustainable Alliance (GSIA) sind inzwischen fast 31 Billionen Dollar in nachhaltige Investmentthemen geparkt. Das liegt auch am politischen Druck. Der von der EU ausgearbeitete European Green Deal, der Clean-Energy-Plan in den USA, Chinas Bekenntnis zur CO2-Neutralität bis 2060 und die sich schnell verändernde Regulatorik haben das Thema klimafreundliche Investments befeuert. Ein Ende des grünen Aufschwungs ist nicht absehbar. Laut der Fondsgesellschaft Schroders wollen 77 Prozent der Privatanleger nicht in etwas investieren, was gegen ihre persönlichen Überzeugungen verstößt.