Mit einem Russland-ETF gestärkt in die Zukunft schauen

Russland drängt zurück in die internationale Gemeinschaft und nutzt die Covid-19-Krise. Die Unternehmen im Russland-ETF sind zudem besser als ihr Ruf.

Erst kürzlich schickte Russland ein Flugzeug mit Hilfsgütern gegen die Coronakrise in die USA. Mit an Bord waren Schutzmasken und weitere Ausrüstung. Obwohl auch in Russland das Virus um sich greift, erscheint der Preiskrieg auf dem Ölmarkt dort die größeren ökonomischen Folgen zu haben. Russische Aktien haben 2020 bereits deutlich Federn gelassen. Dennoch gibt es auch optimistische Stimmen. „Wir sind überzeugt, dass der Ölpreis ein unhaltbares Niveau erreicht hat. Daher ist es unwahrscheinlich, dass er lange auf diesem Niveau bleiben wird, insbesondere angesichts des extremen Drucks, den der Ölpreis auf US-Schieferproduzenten und Saudi-Arabien ausübt. Dennoch glauben wir, dass einige russische Ölkonzerne bei diesem Preisniveau immer noch sehr attraktiv sind“, so Colin Croft, Fondsmanager im Emerging Markets Team bei der Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management.

Putin macht Diplomatie – mit Erfolg?