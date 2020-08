Mit diesem Innovations-ETF schon heute in die Zukunft investieren

Obwohl der DAX im zweiten Quartal viele andere Indizes abhängen konnte, sprechen sich Vermögensverwalter gegen zyklische Titel aus. Technologie gilt langfristig als aussichtsreicher. Jetzt in diesen Innovations-ETF investieren?

Die Experten des Vermögensverwalters Bayerische Vermögen Management AG (BVM AG) sehen die Märkte aktuell in einem Realitätscheck. Obwohl der DAX im zweiten Quartal eine gute Performance geboten habe, dürfte sich der Markt bald von zyklischen Titeln abkehren und den Fokus auf Zukunftstechnologie legen. „Die Märkte waren in den vergangenen Monaten stark von der Aussicht auf ein Ende der Krise und die Erholung der Wirtschaft getrieben. Vor allem die vielen zyklischen Branchen im DAX, wie etwa Grundstoffe oder die Autoindustrie, wurden im März stark abgestraft und erholten sich in den darauffolgenden Monaten ebenso deutlich. Doch spätestens jetzt hat an den Märkten der Realitätscheck begonnen: Welche Branchen sind wirklich vielversprechend“, fragt BVM-Portfoliomanager Hermann Ecker in einem aktuellen Marktkommentar.