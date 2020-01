Mit Konsum-ETF vom Kaufrausch der Schwellenländer profitieren

Aufstrebende Unternehmen aus Schwellenländern profitieren oft vom starken Konsum. Ein passender Konsum-ETF baut auf 372 Titel.

Schwellenländer-Aktien sind längst als sinnvolle Beimischung in den Depots vieler Investoren angekommen. Vor allem Megatrends wie die demografische Entwicklung werden immer wieder als Gründe für ein Schwellenländer-Investment genannt. Zum Hintergrund: Während die Gesellschaften in westlichen Industrienationen altern, gibt es in aufstrebenden Volkswirtschaften häufig junge, gut ausgebildete Menschen und damit einhergehend einen steigenden Konsum. Die Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle betont in einem aktuellen Marktkommentar, dass neben Gesundheitstiteln vor allem Konsumwerte aus Schwellenländern aussichtsreich seien. Grund sei das veränderte Konsumverhalten: „Ein Beispiel sind Ein-Klick-Käufe: Während der bequeme Einkauf über das mobile Endgerät in den Industrieländern längst gang und gäbe ist, eröffnet PagSeguro den Konsumenten in Brasilien erstmals diese Zahlungsmöglichkeit“, schreibt Dara White, Globaler Leiter für Schwellenländer bei Columbia Threadneedle.

Aktive Auswahl kann Vorteile bieten