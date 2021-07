Aktien im Bereich E-Mobilität sind der Renner. Für Anleger, die in diese Branche investieren wollen, bietet sich ein ETF an.

Zu umständlich, zu maue Renditen. Nachhaltige Geldanlagen standen früher in der Gunst der Anleger nicht gerade weit oben. Doch die Zeit der Ausreden ist definitiv vorbei. Wer heute an der Börse ein Wörtchen mitreden und dabei Gebühren im Blick behalten will, findet an ETFs, die in Unternehmen investieren, welche die Umwelt im Blick haben, eine große Auswahl. So gibt es auch einen Indexfonds, der sich dem Thema der Zukunft der Mobilität widmet. Ein Feld, das mit dem Nachhaltigkeitsgedanken eng verknüpft ist. Wie kommen wir möglichst günstig und CO2-neutral voran?