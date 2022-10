MSCI World-ETF: Ist da ein Licht am Ende des Tunnels?

Noch geht es turbulent zu an den Aktienmärkten. Doch Analysten erwarten eine Beruhigung zum Jahresende. Anleger können sich neu positionieren, am besten diversifiziert mit einem MSCI World-ETF.

Die internationalen Aktienmärkte wittern Morgenluft. Werden die Notenbanken doch nicht mehr ganz so streng in ihrer Zinspolitik vorgehen, weil sie die Konjunktur nicht noch zusätzlich zu der weltumspannend hohen Inflation und der ubiquitären Energiekrise belasten wollen? Einen ersten Fingerzeig lieferte jüngst der bekannte US-Währungshüter Charles Evans aus dem Fed-Bezirk von Chicago. Es sei Zeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve das Tempo der Zinserhöhungen verlangsame, sagte Evans im US-Börsensender CNBC. „Geldpolitik funktioniert mit Verzögerung und wir haben uns zuletzt sehr schnell bewegt“, gab er zu bedenken. Er sei daher „ein bisschen nervös“, dass die Fed nicht länger abwarte, um die Auswirkungen ihrer Schritte auf die Wirtschaft zu verstehen.

Der Notenbanker stellt sich mit seiner Forderung zwar gegen die meisten seiner Kollegen, allen voran Fed-Chef Jerome Powell. Doch was die Märkte aufhorchen ließ, und den Spekulationen um ein vorsichtigeres Vorgehen der Geldpolitiker neue Nahrung verschaffte, kam aus einer ganz anderen Weltecke – aus Down Under. Die australische Notenbank hat auf ihrer Oktober-Sitzung die Zinsen abermals erhöht, aber doch deutlich zurückhaltender als von Ökonomen erwartet. Die Reserve Bank of Australia gab zu bedenken, dass die Auswirkungen der bisherigen Zinsstraffungen auf die Wirtschaft zunächst beobachtet werden sollen.