Das zeichnet den Anleihen-ETF aus

Die im ETF enthaltenen Anleihen der multilateralen Entwicklungsbanken zeichnen sind durch eine sehr hohe Kreditwürdigkeit aus, die durch AAA-Ratings von Moody’s, S&P und Fitch bestätigt wird. Das ist möglich dank der starken Unterstützung durch die Anteilseigner und ihrem sogenannten „bevorzugten Gläubigerstatus“, was bedeutet, dass sie Vorrang vor allen anderen Gläubigern haben.

Der ETF kann als nachhaltiger Ersatz für Engagements in erstklassige US-Dollar-Anleihen eingesetzt werden, die einen großen Teil der typischen festverzinslichen Allokationen ausmachen. Zudem kann er das Nachhaltigkeitsprofil eines Portfolios verbessern und bietet eine etwas höhere Rendite im Vergleich zu Laufzeit-angepassten US-Treasuries.

Deshalb setzen Anleger auf Nachhaltigkeit

Dag Rodewald, Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich bei UBS AM, erklärt: „Unsere Kunden sehen in Anleihen von Entwicklungsbanken ein attraktives Mittel, um das Nachhaltigkeitsprofil ihrer Portfolios zu verbessern und gleichzeitig hochwirksame Entwicklungsprojekte in der ganzen Welt zu unterstützen. Es ist ihr Engagement für Nachhaltigkeit, das dazu beigetragen hat, dass dieses Produkt den Meilenstein von einer Milliarde US-Dollar erreicht hat. Mit den kürzlich lancierten Climate Aware und Paris-aligned ETFs setzen wir als UBS AM weiterhin auf Innovationen in diesem Bereich.“

Der Sustainable Development Bank ETF gehört zu einer wachsenden Palette von Nachhaltigkeits-ETFs, die von UBS AM angeboten werden. UBS AM ist einer der größten europäischen Anbieter von Nachhaltigkeits-ETFs und verzeichnet allein in diesem Bereich ein verwaltetes Vermögen von mittlerweile 28 Milliarden US-Dollar.

Tipp: Hier finden Sie nachhaltige Anleihen-ETFs.

Der UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF ist an fünf Börsen gelistet (Xetra, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Mexican Stock Exchange) und wird in drei währungsgesicherten Anteilsklassen (EUR, CHF und GBP) sowie in der ungesicherten US-Dollar-Anteilsklasse angeboten.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick: