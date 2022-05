Nachhaltiger USA-ETF: Ein Trend, der bleibt

ESG: „Purpose“ für Anleger

Viele professionelle Investoren haben sich inzwischen selbst Anlagerichtlinien auferlegt, die Nachhaltigkeit vorsehen. Da Untersuchungen zugleich gezeigt haben, dass nachhaltig Investieren mit satten Renditen in Einklang steht, verstärkt sich der Trend. Auch bei Privatanlegern steht ESG hoch im Kurs. Vor allem junge Menschen investieren nachhaltig.

Wem auch im Job „Purpose“ wichtig ist, will bei der Geldanlage keine falschen Anreize setzen und investiert bevorzugt in die gemessen an ESG-Kriterien „besseren“ Werte. Hinzu kommt, dass ESG eine Lenkungsfunktion hat. Da viele ESG-Indizes nur die besten Titel einer Branche selektieren, ist das ein Anreiz für die gemessen an ESG-Kriterien schwächeren Werte, nachhaltiger zu werden.