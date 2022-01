Mit einem SRI-Welt-ETF springst du auf den Nachhaltigkeitszug auf

An nachhaltigem Anlegen führt wohl in Zukunft kein Weg mehr vorbei. Mit diesem SRI-Welt-ETF legst du global und nachhaltig an.

Die EU-Offenlegungsvorschriften für die nachhaltige Geldanlage sind für dich vielleicht nichts Neues. Immer wieder haben wir darüber für euch berichtet. Regulierer legen schon lange einen Fokus auf Transparenz von Finanzprodukten in Sachen Nachhaltigkeit. Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU eröffnet jedoch ein neues Feld. „Bislang war der Zweck eines professionellen Investments, einen guten risikoadjustierten Ertrag für den Anleger zu erzielen. Das hat sich geändert.

Neu ist, dass der Regulierer unterstellt, dass gesellschaftlichen Problemen mit Finanzprodukten begegnet werden kann. Diese Sichtweise entstammt den jüngsten Entwicklungen im Impact Investment“, sagt Bruno Bertocci, Leiter des Global Sustainable Equities Team von UBS Asset Management. Als Anleger kannst du mit ESG-ETFs (Environmental Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) oder mit noch strengeren SRI-ETFs (Socially Responsible Investment, also sozial-vernünftiges Anlegen) auf den Nachhaltigkeitstrend setzen.