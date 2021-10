Nasdaq 100 Next-ETF: Hier wird die Zukunft gehandelt

Kleiner Nasdaq-Bruder mit viel Potenzial

An dieser Stelle könnte sich für Anleger, die in Tech-Titel investieren möchten, der Blick auf die nächste Generation lohnen. Die Rede ist vom Nasdaq Next Generation 100. Dieser Abkömmling der Nasdaq-Indexfamilie ist erst vor einem halben Jahr gegründet worden. Dort finden sich die nach Marktkapitalisierung 100 größten Unternehmen an der Nasdaq, die auf die Unternehmen im Nasdaq 100-Index folgen (Plätze 101 bis 200).

Tipp: Hier finden Sie eine Übersicht zu Tech-ETFs.

Dabei ist die Gewichtung eines Titels auf maximal vier Prozent begrenzt. Der Unterschied zu den Großen ist gleichwohl frappierend: Apple etwa ist rund 40-mal wertvoller als der größte unter den Kleinen. Gleichwohl tummeln sich auch im kleinen Auswahlindex bekannte Namen: Der Anbieter von veganen Burgern Beyond Meat etwa, oder die Onlineshopping-Plattform Etsy. Laut einer FAZ-Umfrage traut die Mehrheit der Profi-Anleger dem Next Generation-Nasdaq zu, dass er sich in den kommenden drei Jahren besser schlägt als der große Bruder.