Nasdaq-ETF: Hoffnungsschimmer für Tech-Werte?

Ist das die Trendwende?

Zu spüren war die jüngste Entwicklung vor allem am Aktienmarkt und dabei in erster Linie an der US-Tech-Börse Nasdaq. „Anleger zeigten sich angesichts des weichenden Inflationsdrucks und der robusten Konsumentennachfrage erfreut. Insbesondere der technologielastige NASDAQ-100 konnte zum Wochenausklang mit einem Plus von über drei Prozent deutlich zulegen und einen Teil seiner diesjährigen Underperformance wettmachen“, konstatiert Stephan. Zwar litten Tech-Aktien zuletzt wegen der Erwartung schwierigerer Finanzierungsbedingungen, doch könnte die Zinswende inzwischen eingepreist sein.