Nie war ein Gaming-ETF besser für die Gesundheit und das Depot

Die Zahl der Computerspieler steigt und steigt. Ein ETF bündelt die wichtigsten Unternehmen aus der Branche. Jetzt in einen Gaming-ETF investieren?

Stay at home! Was vielen Menschen angesichts des schönen Wetters ein wenig schmerzt, lassen sich hartgesottene Gamer nicht zweimal sagen. Wie eine Untersuchung zeigt, verbringt mehr als die Hälfte der regelmäßigen Gamer in Zeiten von Corona mehr Zeit vor dem Computer als ohnehin schon. Bei der Gesamtbevölkerung sind es noch immer 36 Prozent. Die Analysten verweisen darauf, dass auch die Suchanfragen nach Aktien aus dem Gaming-Bereich während der Krise stark zugenommen hätten. „Zumindest unmittelbar sind die positiven Effekte auf die Gaming-Industrie nicht zu leugnen“, so Analyst Raphael Lulay. „Sogar die Weltgesundheitsorganisation forderte die Menschen in einer Kampagne dazu auf, zu Hause zu bleiben, und zu spielen. Die Coronakrise könnte das ohnehin schon starke Wachstum beschleunigen, wenngleich die Auswirkungen auf die internen Prozesse der Konzerne noch nicht absehbar sind“.

Besser breit gestreut investieren