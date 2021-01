Öl-ETF mit starkem Start ins Jahr – das sind die Gründe!

Nach einem schwachen Jahr legen Öl-Aktien 2021 rasant zu. Statt auf Einzeltitel zu setzen, können Anleger über einen ETF nachdenken.

Über Jahre galten Öl-Aktien als wahre Value-Perlen. Gerade in Russland waren Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 3 keine Seltenheit. Doch dann kamen zuerst die Verwerfungen am Ölmarkt aufgrund der Uneinigkeit zwischen OPEC und Russland und dann die Corona-Pandemie. Doch es sieht aktuell danach aus, als könnte sich der Ölpreis wieder berappeln. Im Windschatten des Ölpreises sieht es auch für Unternehmen aus dem Sektor wieder besser aus.

„Der Ölpreis reagierte auf die erneute Verknappung infolge einer überraschend angekündigten Produktionskürzung von Saudi-Arabien. Der Anstieg zum Jahreswechsel deutet aber auch darauf hin, dass Anleger die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur nach wie vor als robust einschätzen“, sagt Martin Siegel von der auf Rohstoff-Anlagen spezialisierten Stabilitas GmbH.