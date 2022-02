Palladium-ETC: Nischen-Markt nimmt Fahrt auf

Palladium im Depot: Edelmetalle mal anders

In der Vergangenheit sorge Palladium aufgrund seiner Eigenschaft als Industriemetall oftmals für noch dynamischere Kursentwicklungen als etwa Gold und Silber. Gerade Investoren, die dem Argument „Gold als Krisenmetall“ nicht trauen, können auf Palladium setzen und so Edelmetall-Exposure in ihr Depot holen. Auch angesichts der steigenden Teuerung könnte es sich lohnen, im Bereich von Rohstoffen nach Anlage-Alternativen zu suchen und das Portfolio so breiter aufzustellen.