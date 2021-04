Pharma und Biotech: So investieren Sie mit einem ETF in die Revoluzzer-Branchen

Neue Plattformtechnologie verspricht Potenzial

Biotech- bzw. Pharmafirmen wie Biontech oder Moderna waren bis vor einem Jahr allenfalls Spezialisten ein Begriff. Nun dürfte sie nahezu jeder kennen. Denn diese Firmen stehen für Corona-Impf­stoffe. Sie haben die gesamte Pharmabranche beeinflusst: Mit ihren neuartigen Vakzinen hat die Plattform-Ökonomie in dem Sektor Einzug erhalten. Bei dieser Strategie dient eine technische Basis als Plattform, die schnell und unkompliziert für viele weitere Zwecke umgerüstet werden kann. Erstmals ist es somit möglich, Wirkstoffe für Impfstoffe oder Arzneien am Computer zu entwickeln.

„Mit Hilfe dieser bahnbrechenden neuen Technologie können Biontech und Moderna kostengünstig neue Wirkstoffe auf den Markt bringen“, sagt Georg Graf von Wallwitz, Lead Portfolio Manager bei der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement. So benötigten die beiden Unternehmen für die Entwicklung ihrer mRNA-Impfstoffe nur wenige Tage. „Der Corona-Impfstoff ist dabei nur eine erste, medienwirksame Anwendung einer Plattformstrategie in der Medizintechnik“, so der Vermögensverwalter. „Die eigentliche Revolution ist, dass beide Hersteller über eine Plattform verfügen, die es ihnen erlaubt, in Zukunft sehr schnell weitere Impfstoffe, Arzneimittel und Therapien zu entwickeln“, so von Wallwitz.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihr Portfolio perfekt überwachen und behalten Ihre Finanzen jederzeit im Blick.

Die Zukunft: Personalisierte Medizin

Der Durchbruch von Biontech und Moderna dürfte die gesamte Branche nachhaltig verändern, glaubt Graf von Wallwitz. „Dem ersten Anwendungsfall werden viele weitere folgen, auch in der Krebsbekämpfung. Was heute noch in den Sternen steht, wird bald schon Realität.“ Beispielsweise arbeite Biontech an einer Impfung gegen Multiple Sklerose. Moderna entwickelt auf der Basis seiner Plattform bereits personalisierte Krebsmedikamente, die auf jeden Patienten und jede Patientin individuell zugeschnitten sind. „Dies öffnet weitere Türen für die personalisierte Medizin.“