Philippinen-ETF: Das sind gute Argumente für den Tigerstaat

Höhere Zinsen könnten Finanztitel treiben

Für Stockpicker eignen sich nach Ansicht der Experten vor allem Finanztitel aus den Philippinen. Der Grund liegt in der strikteren Geldpolitik der Notenbank. „Für 2022 geht die Regierung von einem weiteren Anstieg des Handelsbilanzdefizits aus, was den Druck auf den Philippinischen Peso erhöhen würde. Seit Juni 2021 hat die Landeswährung infolge des wachsenden Handelsdefizits sowie infolge höherer US-Anleiherenditen bereits rund fünf Prozent gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Um dem entgegenzuwirken, könnte die philippinische Notenbank im Jahresverlauf ihren Leitzins anheben“, so Stephan.