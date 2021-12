Platin-ETC: Warum sich eine Investition in das Edelmetall lohnen kann

Gute Einstiegsgelegenheit

Für Anlegerinnen und Anleger bietet die negative Stimmung des Marktes gegenüber Platin aus Sicht von Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault, eine gute Gelegenheit, einen langfristigen Bestand an dem industriell nutzbaren physischen Metall zu niedrigeren Preisen aufzubauen.

„Während Platin nach wie vor am häufigsten in Autokatalysatoren verwendet wird, um die Schadstoffemissionen von fossilen Verbrennungsmotoren zu reduzieren, hat das Edelmetall eine zunehmend glänzende Zukunft als Schlüsselkomponente in kohlenstofffreien Wasserstoff-Brennstoffzellen“, weiß Ash. Der Edelmetallexperte erwartet, dass sich das Muster eines „grundlegenden Wachstums mit kurzfristigen Hochs und Tiefs“ auch im kommenden Jahr und sogar in diesem Jahrzehnt fortsetzen wird, da „die Rolle von Platin in Wasserstoff-Brennstoffzellen immer bekannter wird und die Nachfrage nach dem Metall in dieser Technologie zunimmt.“