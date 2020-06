Die Platzhirsche des Gesundheitswesens in einem Healthcare-ETF

Experten erwarten Investitionen im Gesundheitssektor

Viele große Namen aus dem Healthcare-Sektor würden demnach mit soliden Fundamentaldaten, einem langfristigen Wachstum und innovativen Produkten am Markt punkten. Auch hätten viele große Gesundheitstitel in der Vergangenheit Biotech-Unternehmen übernommen und seien damit auch bei den Medikamenten von morgen gut aufgestellt. Folglich besteht kein Grund, mittels spekulativer Biotech-Werte auf den Gesundheitssektor zu setzen und damit möglicherweise unkalkulierbare Risiken einzugehen. „Die Pandemie hat die Schwächen selbst weit entwickelter Gesundheitssysteme aufgezeigt. Dies wird in den kommenden Jahren zu vermehrten Investitionen in diesem Bereich führen. Profitieren werden davon in erster Linie die Platzhirsche. Neben den oben genannten Unternehmen können das auch Anbieter von Medizintechnik oder aber von Verbrauchsmaterial rund um Therapie oder Labor sein“, ergänzt Ecker.

Dieser Healthcare-ETF notiert 2020 im grünen Bereich

Während Portfoliomanager Ecker mit seinen Strategien einzelne Werte aus dem Gesundheitssektor anhand fundamentaler Kriterien selektiert und so individuelle Schwerpunkte setzen kann, können auch ETF-Anleger in die Branche investieren. Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF (WKN: LYX0GM) bündelt die größten Vertreter aus dem Gesundheitswesen. Mit dabei sind auch einige Favoriten von Ecker, wie Novartis oder Roche. Der ETF legte 2020 um 2,61 Prozent zu. Insgesamt sind 499 Millionen Euro investiert. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,3 Prozent.