Polen-ETF: Der Boom hat einen Namen

Deutschlands Nachbarland im Osten ist auf Wachstum geeicht, die Aussichten sind tadellos. Anleger können mit einem Polen-ETF am Erfolg partizipieren.

In keinem anderen EU-Land boomt die Wirtschaft derzeit so wie in Polen. Im ersten Halbjahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, im zweiten Quartal wurde mit 11 Prozent sogar der bislang stärkste je gemessene Wert in einem Quartal erreicht. Auch signalisieren aktuelle Wirtschaftsindikatoren, wie die Einzelhandelsumsätze oder das Geschäftsklima, eine Fortsetzung des Aufschwungs. Neben Auslandsinvestitionen werden auch polnische Unternehmen immer wichtiger für die Wirtschaft.

Polens Vorzeigesektor ist die Games-Branche. Mehr als 400 Spieleentwickler sind im Land umtriebig. Wichtig ist auch die Zulieferindustrie für die deutsche Autobranche.